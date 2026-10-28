28/10/2026 08:47

【外圍經濟】美國8月樓價按月升0.3%，按年升幅放緩至2.4%

《經濟通通訊社28日專訊》美國聯邦住房金融局(FHFA)公布，8月樓價按月升0.3%，高於7月經修訂後的0.2%；按年升2.4%，低於7月的2.5%。



分區數據顯示，美國9個人口普查分區中，有5個分區8月樓價按月上升，其中東南中部升幅最大，達2.1%；新英格蘭則跌0.8%。按年計，東北中部升幅最大，達4.4%。



美國與伊朗戰事推高能源價格及通脹，令按揭借貸成本上升。房貸機構房地美數據顯示，截至上周，30年期定息按揭平均利率回落至7.32厘，但自2月底戰事爆發以來仍累升逾140個點子。



樓價持續上升，加上按揭利率高企，進一步加重美國家庭置業負擔，住屋可負擔能力問題持續受到市場關注。(kk)