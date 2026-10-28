28/10/2026 09:25

【外圍經濟】Meta 250億美元發股，獲超額認購約5倍

《經濟通通訊社28日專訊》Meta(US.META)擴大後的250億美元普通股發行，據報獲得約相當於發行股份數量5倍的認購需求。是次發行定價為每股625美元，較消息公布前上周收市價折讓約2.7%。



知情人士表示，逾半數股份分配予長線投資者及現有股東，認購規模最大的15名投資者合共獲配約七成股份。根據Meta於10月27日公布的定價資料，公司同時發行125億美元強制可轉換優先股，每股存託股份定價50美元，年股息率為6.5%。連同普通股發行，兩項公開發行合計約350億美元。



此外，Meta計劃待新設的無投票權C類普通股於2027年第一季開始交易後，推出最多600億美元的按市價增發計劃。若各項集資安排按計劃推進，整體規模約達975億美元。(kk)