28/10/2026 11:27

【俄烏開戰】梅拉尼婭協調烏克蘭奧列什基人道停火，提前兩天生效

《經濟通通訊社28日專訊》由美國第一夫人梅拉尼婭協調的烏克蘭赫爾松地區奧列什基（Oleshky）人道停火協議，在當地時間周二（27日）下午生效，比原定時間提前了兩天。



白宮上周五（23日）公布該項人道停火協議，稱俄烏同意暫停在奧列什基的一切軍事行動，以便人道主義物資進入，滯留的約2000名平民得以撤離。



梅拉尼婭周二在其官方X表示，停火範圍已擴大到奧列什基以外的赫爾松其他地區，以便為人道救援車隊提供安全通道。她說，俄軍總參謀長格拉西莫夫已證實消息。



按計劃，這次停火將於烏克蘭時間下周日（11月1日）晚上11時結束。有奧列什基居民表示，目前為止停火似乎有效，當地戰火頻繁的前線「4年來第一次靜下來」。（yc）