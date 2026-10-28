28/10/2026 12:09

【ＡＩ】蘋果推新款iMac及MacBook Pro，搭載M6晶片，AI效能升級

《經濟通通訊社28日專訊》蘋果(US.AAPL)公布新款24吋iMac及入門級14吋MacBook Pro，兩款產品均搭載新一代M6晶片，主打運算效能及人工智能功能升級。



新款iMac提供10核心及12核心處理器版本。蘋果表示，新機的裝置端AI運算效能較上一代M4最高提升5倍，並支援Wi-Fi 7及Bluetooth 6。



14吋MacBook Pro則由去年推出的M5版本升級至M6晶片。蘋果指出，新晶片的圖像處理效能較M5最高提升30%，AI工作負載效能提升最多25%，電池續航力播放影片最長可達24小時。



香港蘋果官網周四（29日）凌晨1時10分起接受預訂，新iMac售$11,499起，新MacBook Pro售$15,999起。(yc)