28/10/2026 16:20

【ＡＩ】特朗普：將在所有文件及場合正式禁用「人工智能/AI」一詞

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普周一（27日）在社交平台Truth Social表示，很快將在所有相關文件及場合正式禁止使用「人工智能(AI / Artificial Intelligence)」一詞，理由是這一表述「不準確」。



他在帖文中還點名批評《華爾街日報》，稱該報章「仍在使用AI這個非常糟糕和不準確的名稱，他們何時才會開始改稱『超級智能(SI / Super Intelligence)』？」



《華爾街日報》近日曾刊文支持繼續使用「AI」名稱的文章，稱特朗普要求改稱「SI」是大錯特錯。



特朗普在9月29日簽署行政令，指示聯邦機構停用「人工智能(AI)」，改稱為「超級智能(SI)」。目前美國以至全球媒體，普遍仍使用「AI」一詞。(yc)