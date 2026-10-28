28/10/2026 15:47

【外圍經濟】SK海力士績佳升近一成，韓KOSPI股指收漲6.63%，近3個月最大單日漲幅

《經濟通通訊社28日專訊》在半導體股領漲下，韓國股市周三（28日）大幅收高。韓國KOSPI綜合股價指數收市上漲6.63%，收報6012.44點，創7月31日以來最大單日漲幅。



SK海力士業績強勁，並宣布規模達100萬億韓元的股東回報計劃，大大提振市場對韓國半導體產業前景的信心。該公司股價周三收市漲10.89%。其他半導體權重股也受帶動而大幅上漲，其三星電子收市漲9%。



SK海力士公布，第三季營業利潤達到創紀錄的83.3萬億韓元，較上年同期增長632.1%。營收年增約328%，至104.6萬億韓元。



該公司預計，AI基礎設施投資持續推動高頻寬記憶體（HBM）及傳統儲存晶片需求增長，預計全球儲存晶片供應緊張局面將持續至2030年。（yc）