28/10/2026 16:35

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年9月香港出口按年升64.9%

▷ 進口同期增57.8%

▷ 電動機械及辦公機器出口增幅顯著

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處今日發表對外商品貿易統計數字顯示，2026年9月份本港整體出口貨值按年升64.9%，勝預期，不但連續20個月錄雙位數增長，更創下逾40年以來最大單月升幅。9月進口貨值按年升57.8%，亦勝預期。繼2026年8月份錄得53%的按年升幅後，2026年9月份商品整體出口貨值為7,626億元，較2025年同月上升64.9%。同時，繼2026年8月份錄得60%的按年升幅後，2026年9月份商品進口貨值為8,089億元，較2025年同月上升57.8%。2026年9月份錄得有形貿易逆差463億元，相等於商品進口貨值的5.7%。*首9個月出口貨值升45.2%，進口升45%*2026年首9個月的商品整體出口貨值較2025年同期上升45.2%。同時，商品進口貨值上升45%。2026年首9個月錄得有形貿易逆差4,177億元，相等於商品進口貨值的7%。經季節性調整的數字顯示，2026年第3季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升8.8%。同時，商品進口貨值上升7.9%。2026年9月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升67.5%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升159.3%）、馬來西亞（升131.5%）、泰國（升118%）、新加坡（升77.5%）和中國內地（內地）（升68.1%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是墨西哥（升148.1%）和美國（升133.4%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升231.1%）、越南（升118.7%）、馬來西亞（升73.9%）、印度（升61.3%）和內地（升55.6%）。2026年首9個月與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升82.2%）、新加坡（升81.8%）、美國（升70.7%）、泰國（升64.2%）、馬來西亞（升62.3%）和內地（升49.4%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升151.7%）、印度（升98.5%）、英國（升78.6%）、越南（升77.5%）、馬來西亞（升52.4%）和內地（升46.1%）。2026年9月份與2025年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1556億元，升66.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增877億元，升183.7%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1535億元，升64.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增606億元，升142.0%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增490億元，升81.7%）。2026年首9個月與2025年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增9737億元，升52.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增3248億元，升63.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增2257億元，升51.4%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增9536億元，升51.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增2973億元，升63.3%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增2311億元，升53.8%）。*商品貿易表現續受惠強勁AI相關投資熱潮*政府發言人表示，受人工智能相關電子產品的出口表現持續強勁所帶動，9月商品出口以貨值計按年進一步飆升64.9%，連續第20個月錄得雙位數增長，並創下超過40年以來最快的單月按年增長。輸往所有主要市場的出口均顯著上升。展望未來，香港的商品貿易表現將繼續受惠於當前強勁的人工智能相關投資熱潮及強韌的環球經濟增長。然而，外圍不確定性值得密切關注，包括中東衝突、主要經濟體的貿易保護主義措施，以及環球人工智能投資快速擴張的相關風險。(ul)