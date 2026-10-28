28/10/2026 11:28

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港長期停牌上市公司增至102間，年增19%

▷ 35間除牌、21間復牌，除牌數首超復牌

▷ 核數師觸發停牌個案佔70%，涉誇大資產佔38%

《經濟通通訊社28日專訊》致同報告顯示，截至2026年8月31日，涵蓋主板及創業板的長期停牌香港上市公司總數增加19%至102間，高於去年的86間及前年的80間。截至2026年8月31日的12個月內，有35間長期停牌公司被除牌，而僅有21間成功復牌，標誌著三年來除牌數目首次超過復牌數目。*部分上市公司欺詐問題越趨嚴重*由核數師觸發的涉嫌欺詐個案由去年的46%大幅上升至今年的66%，並佔所有停牌個案的70%。截至8月31日，今年所有由核數師觸發的個案均仍處於停牌狀態。核數師關注事項的性質亦出現轉變。誇大資產成為最常見的關注事項，佔38%，其次是挪用資產，佔19%；反映市場對資產估值及公司資源潛在挪用情況的審查有所加強。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，部分上市公司的欺詐問題越趨嚴重，如偽造銀行結單、上市資金非法流失等。對此，監管機構已全面收緊復牌要求，導致涉案企業進行合規整改所需的時間成本大幅增加。在長期停牌數目上升、除牌比例提高，以及所有由核數師觸發的個案至今仍深陷停牌僵局的背景下，整改環境正變得更具挑戰性。市場審查焦點已明確由盈利表現轉向資產真實性。當近六成核數師關注涉及資產誇大或挪用時，這已不再是單純的會計爭議，而是關乎申報資產是否真實存在的根本存亡問題。*停牌後更換董事或核數師無助解決問題*另外，董事變動仍然頻繁。在核數師觸發後六個月內，僅46%公司記錄為無董事變動，同時涉及執行董事和獨立非執行董事變動的個案上升至18%。觸發後更換核數師的比例由去年的17%回升至今年的44%。中國內地仍是大多數受挑戰公司的主要營運基地。致同香港法證調查服務合夥人林肇基表示，在公司停牌後更換董事或核數師，並不能解決根本性的審計警號。鑑於大部分停牌公司在中國內地營運，要解決跨境審計問題，需要董事會保持穩定、進行真實的實地資產核查，以及實施全面的管治重組，以重建監管信任。*證監會運用第8(1)條停牌情況有所增加*報告提到，由股東及管理層觸發的停牌個案由去年的15%上升至今年的17%，而涉及監管機構及執法部門的個案則大幅下降21個百分點至13%。今年由監管機構及執法部門觸發的個案全數停牌，而去年的相關個案，有50%停牌長達12至18個月，另有33%已被除牌。證監會運用第8(1)條停牌權力的情況有所增加，在今年首十個月有3間公司根據該條文被停牌，而去年全年則為1間。第8(1)條賦權證監會在認為存在虛假或誤導性資料、市場失序，或為保障投資者而有需要時，直接指令股份停牌。湯飈表示，引用第8(1)條停牌及發表公開聲明個案增加，反映監管機構已明確轉向即時干預及加強市場阻嚇力。交易復牌已不再是流於形式的文書工作。隨著除牌個案上升及資產審查收緊，企業若想在停牌泥潭中生還，必須及早進行法證調查，並全面重組企業管治，以重建市場信譽。(hp)