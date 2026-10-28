28/10/2026 19:20

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▷ 吉利、比亞迪、中石化等企業29日公布業績

▷ 日本央行貨幣政策會議及歐盟-加拿大峰會29日至30日舉行

《經濟通通訊社28日專訊》歐洲央行公布議息結果，及吉利比亞迪中石化公布業績，料為周四（29日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至30日）。-歐盟-加拿大峰會舉行（至30日）。加拿大央行副總裁文森特在經濟會議講座致開幕詞。東盟國防部長與對話夥伴舉行年度「東盟防長擴大會議」(ADMM-Plus)。本港時間周四晚9:15pm，歐洲央行宣布利率決議；9:45pm，歐洲央行總裁拉加德舉行新聞發布會。*美國公布個人消費等數據，比電美的聯通濰柴中鋁海爾公布業績*數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第三季出口物價；第三季進口物價。1:00pm，日本公布10月消費者信心指數，料由35.4降至35.1。6:00pm，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負16.5惡化至負17.9。8:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由6.1%降至3.2%；第三季個人消費料由3.8%降至3.4%；9月個人消費料由0.9%降至0.6%；9月個人所得料由0.2%升上0.3%；連續申請失業救濟金人數料由172.8萬降至172萬；首次申請失業救濟金人數料由19.4萬升至19.8萬。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.65%。在本港，明日公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、比亞迪電子(00285)、美的集團(00300)、中國石油化工股份(00386)、中國聯通(00762)、比亞迪股份(01211)、濰柴動力(02338)、中國鋁業(02600)、海爾智家(06690)等。(wa)