28/10/2026 11:38
《港元利率》港元拆息回升，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報3.22厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息回升，而與樓按相關的一個月拆息報2.71351厘，升1.351基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.21613厘，跌2.441基點。
隔夜息報2.53911厘，升6.018基點；一周拆息升7.185基點，報2.67661厘，兩周則升5.715基點，報2.68679厘。長息方面，六個月拆息跌1.208基點，報3.47155厘，一年期則跌1.923基點，報3.95589厘。
港元匯價今日在7.8449-7.8426之間上落，最新報7.8446。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.53911厘，升6.018基點；一周拆息升7.185基點，報2.67661厘，兩周則升5.715基點，報2.68679厘。長息方面，六個月拆息跌1.208基點，報3.47155厘，一年期則跌1.923基點，報3.95589厘。
港元匯價今日在7.8449-7.8426之間上落，最新報7.8446。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.53911
|+6.018
|一周
|2.67661
|+7.185
|兩周
|2.68679
|+5.715
|一個月
|2.71351
|+1.351
|兩個月
|2.90518
|+4.214
|三個月
|3.21613
|-2.441
|六個月
|3.47155
|-1.208
|一年
|3.95589
|-1.923
資料來源：香港銀行公會