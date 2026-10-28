28/10/2026 10:18

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資預期聯儲局10月議息會議暫停加息

▷ 該行預測12月加息25點子，2027年上半年再加息50點子

▷ 美債因高息及通脹控制承諾重拾投資吸引力

《環富通基金頻道28日專訊》安聯投資固定收益投資總監曾錚預期，聯儲局將於本輪（10月27至28日）議息會議上按兵不動。該行認為，繼9月加息25點子、將聯邦基金利率目標區間上調至3.75至4厘後，當局有充分理由暫停加息，藉此評估金融狀況收緊對實體經濟的影響程度。*料12月加息25點子，明年上半年再加息50點子*不過，投資者不應將暫停加息解讀為政策轉向。面對高息環境，美國經濟仍然展現出強勁韌性。通脹再度升溫，就業市場持續緊張，加上消費開支及企業投資繼續帶動經濟增長。此外，能源價格上升，以及人工智能(AI)相關的強勁投資，均進一步推高通脹壓力。這意味著聯儲局的抗通脹工作尚未完成。該行的基本預測維持不變：聯儲局將於12月加息25點子，並於2027年上半年進一步加息50點子，將利率目標區間上調至4.5至4.75厘。*較高債息疊加當局對控制通脹承諾，令美國債重拾吸引力*該行認為，對投資者而言，目前的焦點已不再是利率最終升至甚麼水平，而是債市定價已反映了多少加息預期。在現時的債息水平下，投資者持有政府債券已能獲取可觀的實質收益；若股市波動加劇，國債亦能為投資組合重新發揮緩衝作用。但曾錚強調，這並不代表該行預期美國國債將出現持續升浪，畢竟經濟增長依然強勁，國債發行量龐大，供求格局仍然充滿挑戰。不過，投資美債的考量標準已經改變：美債不再需要依賴債息大幅回落來彰顯其配置價值，單憑收息本身，已能為投資組合帶來貢獻。市場還有另一個值得留意的重大變化。聯儲局若堅持維持偏緊的貨幣政策，長遠而言應有助穩定通脹預期，並降低長債定價中的通脹風險溢價。因此，該行對孳息曲線將大幅變陡的看法有所保留。聯儲局或於10月暫停加息，但緊縮周期尚未結束。對債券投資者而言，這未必是壞消息。較高的債息，加上當局對控制通脹展現更堅定的承諾，正令美國國債重拾投資吸引力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。