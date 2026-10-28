28/10/2026 10:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局2023年9月16日加息25基點

▷ 歷史加息周期最終幅度多超預期

▷ 長期美債孳息率受期限溢價影響

《環富通基金頻道28日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指，聯儲局於9月16日改變貨幣政策方向，將目標利率區間上調四分之一厘，為2023年以來首次加息。然而，真正值得關注的，並非加息25個基點，而是減息周期已告結束。現時的關鍵問題是：聯儲局最終需要加息多少。*歷史經驗顯示一旦展開加息周期，最終加息幅度往往遠超預期*目前，投資者預期本輪加息周期幅度相對溫和。截至9月23日，利率期貨市場反映，聯儲局年底前或再加息接近兩次，每次四分之一厘；而截至2027年底，市場預期累計加息次數略多於四次。換言之，市場似乎認為這次加息更接近周期中段的政策調整，而非全面展開新一輪加息周期。Murray指，這個預期固然可能成真，但歷史經驗顯示，投資者不宜過於篤定。現代聯儲局貨幣政策的運作模式始於1994年2月，當時聯儲局開始在調整利率當日公布決定。自此以來，聯儲局共經歷六輪加息周期，當中只有一次真正屬於周期中段的政策調整。其餘五輪加息周期，聯邦基金利率最終均較周期開始時上升至少175個基點。唯一例外是1997年，當時聯儲局僅加息一次便轉為減息，但這次政策轉向亦只是暫時性的。隨後聯儲局三度減息，卻於1999年再度展開加息周期，直至約一年後科技股泡沫爆破才告結束。雖然目前利率期貨市場的預期可能準確，但歷史經驗顯示，一旦聯儲局展開加息，最終加息幅度往往遠超市場最初預期。*即使最終加息幅度相對溫和，推高期限溢價因素不太可能消退*不過Murray進一步指，重要的是，儲局貨幣政策對長期美國國債孳息率的影響已逐漸減弱。截至2026年9月23日的兩年間，美國10年期國債孳息率由約3.73厘升至5.1厘，累計上升約137個基點。當中只有約72個基點的升幅，可歸因於市場上調對聯儲局未來利率水平的預期，其餘升幅則反映期限溢價上升。期限溢價是指投資者持有較長期債券時所要求的額外回報補償。推高期限溢價的因素包括：地緣政治不確定性增加、通脹憂慮持續、美國國債大量發行，以及市場預期全球資本開支增加。即使聯儲局最終加息幅度相對溫和，上述壓力亦不太可能因此消退。因此，即使市場對聯儲局利率走勢的預期準確，長期美國國債孳息率仍可能持續緩步上升。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。