28/10/2026 17:08

【ＡＩ】傳橫店夥字節以15萬群演肖像聲音訓練大模型，豆包：嚴重失實

《經濟通通訊社28日專訊》近日有傳聞稱，橫店與字節合作，將15萬名群演的肖像和聲音喂給字節大模型。豆包公關負責人劉星今日下午在微博發文稱，該傳言嚴重失實。



劉星表示，橫店影視AI服務平台項目，其實是希望建設一套公共數字基礎設施，把影視基地實景等資產做成高質量數據集，幫助劇組更高效地選景、籌備和拍攝，也降低中小影視企業使用AI的門檻，讓更多創作者有條件把作品做好。火山引擎在該項目中是技術支持方，所有數據資產，都歸橫店或授權方所有。這個項目涉及到任何人的肖像和聲音使用，肯定都需要獲得本人的授權。本項目的數據也不會用於訓練字節大模型。(jq)