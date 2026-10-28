28/10/2026 16:32

【聚焦人幣】人幣即期收升11點子，十一連升報6.6669，續創近四年五個月高

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6669，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，連升11日，續創2022年6月7日以來近四年五個月新高，全日在6.6665至6.6701之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌9點子，報6.6652。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7165，較上個交易日升6點子，較市場預測偏弱約430點。



市場人士表示，美聯儲議息決議在即，市場觀望氣氛較濃；人民幣匯價料在窄幅區間內整理，等待美聯儲決議及會後聲明提供進一步方向。一外資行交易員稱，「人民幣暫時窄幅波動，等待美聯儲決議和會後聲明；估計人民幣還是會小幅升值，就是節奏可能會放緩一些。」(jq)