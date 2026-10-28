28/10/2026 15:43

《國金新見－溫嘉煒》加息周期中的紅綠燈

《國金新見》環球通脹進一步升溫，各主要央行亦先後進入加息周期。經過一輪加息後，法國政治及財政危機、即將舉行的美國中期大選、以及近期人工智能引起的市場動盪，令各央行對進一步加息的態度轉趨審慎。面對各種政治和經濟的不確定性，本周的「超級央行周」可能是利率前景的的「紅綠燈」。



首先，紐西蘭央行在周三（28日）率先議息。原本市場預期紐西蘭央行較大機會上調利率，支持紐元兌美元在過去兩周累升1.5%。不過「明明綠燈轉眼變成紅燈」，紐西蘭央行出乎市場預料地按兵不動，並拖累紐元兌美元當日曾急挫1.7%。委員會以4比3的投票結果決定維持利率不變，會後聲明中表示，全球不確定性正在影響國內需求。委員會就通脹的整體前景達成共識，但在各種風險的權重以及貨幣政策回應時機上存在分歧。同時委員會亦一致認為可能需要收緊貨幣政策，但這仍取決於經濟前景。行長布雷曼其後表示，如果通脹持續，可能需要在未來的會議上調利率，而且利率的上調可能超過9月時的預期，其言論令紐元跌幅收窄。紐西蘭第三季消費物價指數按年升幅由兩年高位4.1%略為放緩至3.7%，央行亦預計在第四季將回升至4.4%。紐西蘭未來的加息步伐仍充滿不確定性。



加拿大央行是本周有機會加息的另一家央行。加拿大整體通脹是由能源價格主導，其核心通脹仍然溫和，9月消費物價指數按年略為升幅加快至3.1%，其中汽油價格按年升27.8%，是通脹主要推手。不過核心通脹（剔除食品及能源）維持在2.1%，或顯示通脹壓力尚未全面擴散，加拿大央行後續加息的步伐可能較其他央行溫和。



其他央行方面，市場料聯儲局、歐洲央行和日本央行均在本周議息會議中按兵不動。美國通脹持續高企，但官員們似乎並不急於再次加息。紐約聯儲行長John Williams表示，今年稍後再加息一次或許是合適，但目前不認為2027年需要進一步加息。聯儲局理事Christopher Waller亦表示，毋須在連續的會議上收緊政策。市場預料聯儲局在9月會議加息後，未必會迫切在10月再加息，但整體立場或將維持偏鷹。利率期貨顯示，市場預期聯儲局較大機會在12月加息。



另一邊廂的歐洲，歐洲央行面臨更複雜的難題。歐元區面臨高通脹、低增長的滯脹壓力較明顯。歐洲天然氣價格一度突破每百萬瓦時97歐元，遠高於3月美伊衝突初期的高位74歐元，整體通脹上行壓力增加歐洲央行收緊貨幣政策的需要。不過能源價格高企，不排除會拖慢歐洲經濟增長，而且法國的政治與財政危機亦為歐元區經濟前景帶來不確定性，加上歐元區各國國債孳息率走高，亦一定程度上對區內經濟起了限制作用，從而降低歐洲央行進一步加息的迫切性。隔夜指數掉期市場顯示，歐洲央行預期本周按兵不動，但鷹派立場不變，12月同樣有較大機會加息。



本周最後議息的日本央行，也未必會繼9月會議加息後便即再度上調利率。日本9月撇除新鮮食品及能源的消費物價指數按年升幅加快0.5個百分點至2.4%；央行編制的核心通脹按年升幅更加快0.6個百分點至3.2%，創三年來最高。通脹若進一步升溫，或助支持央行穩步加息。有報道引述日本央行官員認為，基本通脹已與央行目標大致一致，只要經濟和通脹走勢與央行判斷相若，有望延續較快的加息步伐。



主要央行間的息率調整大方向趨向同步，若這星期的超級央行周後形勢沒有大變，利率差距可能是短暫左右外匯走向的重要因素之一。目前來看，澳元、美元及英鎊較具有利率優勢，或有利其短期表現。除利率外，避險情緒亦是另一重要因素，近日股市波動以及中東局勢升溫，加上法國政治及財政危機、即將舉行的美國中期大選可能會再次牽動避險情緒，短線亦支持日圓及瑞郎等避險貨幣的走勢。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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