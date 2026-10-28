28/10/2026 09:22

【國際要聞】弗拉維奧·博索納羅總統大選落敗，美媒：秘密離開巴西已抵美，獲特朗普准入境

《經濟通通訊社28日專訊》周日（25日）在巴西總統大選中落敗的前總統博索納羅之子弗拉維奧·博索納羅（Flávio Bolsonaro），據報秘密離開巴西赴美。美國國務院表示，弗拉維奧與家人已獲批出美國簽證。《華盛頓郵報》及多個巴西媒體引述消息稱，弗拉維奧周二（27日）已抵達美國邁阿密。CNN則引述美國官員稱，總統特朗普批准弗拉維奧入境美國。



此前，巴西聯邦眾議員馬爾孔（Mauricio Marcon）在網上表示，弗拉維奧已乘飛機流亡美國。最高法院較早前因弗拉維奧被指涉貪腐和洗錢，裁定禁止他離境，並勒令他交出護照。《華郵》引述其身邊人報道，他擔心如不離開很快會被捕。



暫未知弗拉維奧如何赴美。巴西出入境系統未有他的正常出境紀錄，警方已展開調查。阿根廷移民局則稱，一架私人飛機日前現身伊瓜蘇國際機場並接受檢查，但阿方沒有弗拉維奧入境紀錄，無法證實其經阿根廷前往美國。



*盧拉斥令人不齒*



在大選中成功連任的總統盧拉批評弗拉維奧的離境行為令人不齒，秘密離開的人肯定是欠了什麼，盧拉表示遺憾對方未有留在當地自證指控不實。(rc)