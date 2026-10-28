28/10/2026 10:51

【中東戰火】穆傑塔巴：須落實伊朗所提終戰條件，尋求結束戰爭及「非戰非和」局面

《經濟通通訊社28日專訊》在各方加緊外交斡旋下，伊朗最高領袖穆傑塔巴周二（27日）會見最高國家安全委員會秘書雷扎伊時，重申伊朗結束與美國戰爭的條件，包括必須落實伊朗官員提出的條件，目標是結束戰爭及「非戰非和」的局面。



伊朗此前曾表示，和平談判的前提是美國必須結束對波斯灣港口的海上封鎖並解除制裁，美方則要求伊朗在核計劃問題上讓步。穆傑塔巴和雷扎伊還討論了「通過行使對霍爾木茲海峽的控制權來維護國家和地區安全」。



*中方將派特使赴中東*



各方正密集展開外交活動。周日（25日）以來，伊朗先後接待卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的代表。中方亦將派遣特使赴中東，推動各方接觸對話、緩局降溫，防止局勢進一步惡化。



*佩澤希齊揚訪俄晤普京*



另一方面，伊朗總統佩澤希齊揚在莫斯科出席天然氣峰會期間，與俄總統普京會晤。佩澤希齊揚感謝俄方在政治和經濟議題的支持和協助，表示「沒有美國也能解決區域問題，不應指望美國在中東地區提供協助」。(rc)