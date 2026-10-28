28/10/2026 10:19

【中期選舉】美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻伊行動，油價上升

《經濟通通訊社28日專訊》美國《華爾街日報》引述知情人士報道，美國已透過外交與軍事渠道通知多個海灣阿拉伯國家，為美國中期選舉之後的一場「短暫及高強度的軍事行動」做準備。



消息傳出後油價隨即上升，布蘭特期油升約1.8%，現報每桶115.9美元。紐約期油升約1.39%，現報每桶101.26美元。



報道指出，這反映美國與以色列正籌備新一輪大規模對伊朗攻勢，局勢恐嚴重升級，以迫使伊朗走上談判桌。



熟悉部署情況的官員稱，美軍正從得州調派愛國者防空系統強化導彈防禦，同時把部隊撤出易受攻擊的基地，為衝突升級做準備。



部分官員稱，駐中東美軍正補充彈藥儲備，轟炸機與戰鬥機已準備好打擊。另外一支航空母艦打擊群和一支海軍陸戰隊遠征分隊，計劃下個月加入部署中東。



據報總統特朗普尚未決定是否下達行動指令，但傾向在選舉後發動大規模攻擊，目標包含伊朗基礎設施與核設施。(rc)