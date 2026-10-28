28/10/2026 12:49

【外圍經濟】黃金價格站上4000美元，或刺激投資者逢高賣出

《經濟通通訊社28日專訊》黃金期貨近日在每盎司4000美元這個重要心理關口附近獲得支撐，意味投資者可能藉機減倉。



過去幾個月，黃金經歷了大規模的平倉，交易跌破50日、100日和200日移動均線，顯示每盎司4000美元的支撐位可能難以守住。阻力最小的路徑正愈來愈指向3800美元區域，在那裏更強的趨勢線支撐可能會顯現。



不過，各國央行的需求應會繼續為金價提供結構性支撐，但現金買家通常對價格較不敏感，不會擇機逢低買入。因此，在金價試探更為穩固的支撐位前，這類投資者的存在不太可能阻止進一步的技術性平倉。



目前，石油、利率和信貸市場仍面臨高壓，宏觀前景對黃金的投資吸引力構成挑戰。每盎司4000美元最終可能成為ETF退場尋找流動性的機會，從而推動黃金在重拾上漲動能之前進行倉位重置。(rc)