28/10/2026 14:02

【中期選舉】中期選舉或再現「分裂國會」，分析：美國財政挑戰嚴峻，政治僵局不足令債息回落

《經濟通通訊社28日專訊》美國中期選舉進入倒數一星期，有民調顯示，民主黨很可能從共和黨手中至少奪回國會其中一院的控制權。參眾兩院由不同政黨控制的局面往往利好美國國債，但分析指美國財政挑戰過於嚴峻，這情況或不足以令美債孳息率回落。



歷史經驗顯示，參眾兩院如果由不同的政黨控制，重大支出法案更難獲通過，有助限制政府開支及遏制預算赤字。但如今美國聯邦預算赤字約佔經濟規模6%，公眾持有的聯邦債務超過32萬億美元。聯邦政府年度淨利息支出也達到了創紀錄的逾1萬億美元，恐怕無法力挽狂瀾。



Diamond Hill投資組合經理Henry Song表示，債券市場希望當局採取實質政策控制支出與債務，長達兩年的政治僵局未必是好事，若未來兩年甚麼都不做，債務只會持續增長，風險在於利率進一步上升，目前買入長債得到的補償並不夠。



DWS Americas固定孳息主管George Catrambone亦指，若明年國會運作失靈或政府再度停擺，本質上是將問題交給債券市場處理，在孳息率已升得相當高的情況下會非常棘手。



三菱日聯金融集團美國宏觀策略主管George Goncalves認為，若民主黨國會議席增加並加強對AI監管，將打擊股市、拖慢經濟並減少相關債券發行，反而利好美債；相反，若共和黨獲勝並推動財政擴張，對債市將更具挑戰。(rc)