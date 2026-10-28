28/10/2026 14:42

【外圍經濟】聯儲局若釋放鷹派訊號，美國國債長倉押注面臨逆轉風險

《經濟通通訊社28日專訊》美國聯儲局目前正在議息，投資者認為今次加息可能性很小，但如果聯儲局採取更激進的立場，美國債市的看漲押注可能面臨大逆轉。



花旗集團策略師David Bieber表示，聯儲局政策會議前最大的變化，是市場在戰術層面轉為買入美國國債和歐洲債券。儘管市場整體結構仍然偏空，但交易員一直在建立看漲頭寸，追逐債券漲勢。



而聯儲局主席沃什若在通脹等關鍵問題上釋放鷹派訊號，可能促使投資者重新評估，借貸成本最終會提高到何種水平。這可能導致交易員在近期避險資金湧入美國國債期間累積的大量多頭部位，遭遇痛苦平倉。



周三亞洲交易時段，兩年期美國國債孳息率持穩於4.73厘，10年期孳息率徘徊在5厘附近。(rc)