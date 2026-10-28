28/10/2026 15:16

【外圍經濟】美國親密夥伴買美債銳減逾60%，亞洲減買最明顯

《經濟通通訊社28日專訊》數據顯示，即使是美國最親密的夥伴，如今也不再必然穩定買進美債，為美國財政赤字提供資金。



根據對美國財政部和國務院數據的分析，2026年1至8月，與美國關係最密切的國家和地區淨買入1743億美元美國國債（不包括國庫券），較一年前銳減逾60%。這也是2021年以來同期最低水平。



這種轉變在亞洲尤其明顯。日本是美債最大的外國持有國，1至8月淨買進3.89億美元美債，較一年前暴減99%。韓國則淨賣出238億美元，創1977年有紀錄以來同期最高。



這種轉變並沒有單一原因，可能的因素包括本幣疲弱、國內孳息率上升、股票投資需求增加，以及對美國政策的疑慮。



State Street Investment Management高級固定孳息策略師Masahiko Loo表示，美債市場失去的不是外國買家，而是那些自動買進的買家，認為這與美國愈來愈充滿不確定性有關。(rc)