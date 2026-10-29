29/10/2026 17:29

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐洲央行今晚公布利率決議，拉加德將出席發布會及播客

▷ 美國今晚公布第三季GDP價格指數、個人消費等數據

▷ 日本明日公布官方指標利率，美國亞馬遜等公司今日發布業績

《經濟通通訊社29日專訊》美股昨日科技股普遍造好，三大指數連升第三日。市場聚焦人工智能投資前景、企業業績，以及聯儲局最新利率決議。道指收市升97.53點或0.19%，報52475.1點；標指升21.38點或0.28%，報7743.98點；納指升72.04點或0.27%，報26549.85點。港股方面，恒生指數收市報22958，跌136點或0.6%，成交1895億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，歐洲央行宣布利率決議；9:45pm，歐洲央行總裁拉加德舉行新聞發布會。11:15pm，拉加德在《Euro Matters》播客中介紹最新的貨幣政策決定。數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負16.5惡化至負17.9。8:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由6.1%降至3.2%；第三季個人消費料由3.8%降至3.4%；9月個人消費料由0.9%降至0.6%；9月個人所得料由0.2%升上0.3%；連續申請失業救濟金人數料由172.8萬降至172萬；首次申請失業救濟金人數料由19.4萬升至19.8萬。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.65%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於1.25%。在美國，今日公布業績的公司有：亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、Coinbase Global(US.COIN)、英特爾(US.INTC)、萬事達(US.MA)、默沙東(US.MRK)、Roblox Corp(US.RBLX)、Rivian Automotive(US.RIVN)、Twilio(US.TWLO)等。(wa)