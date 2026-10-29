22,958.65
-136.18
(-0.59%)
3,744.14
-109.58
(-2.84%)
3,651.43
-30.04
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4,041.84
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29/10/2026 18:05
美匯指數報102.282，關注美國9月PCE物價指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.282
|102.194
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.94/98
|157.85/89
|157.82/86
|歐元/美元
|1.1133/37
|1.1139/43
|1.1152/56
|英鎊/美元
|1.3310/14
|1.3311/15
|1.3323/27
|美元/瑞郎
|0.8286/90
|0.8277/81
|0.8278/82
|美元/加元
|1.3991/95
|1.3991/95
|1.3994/98
|澳元/美元
|0.7031/35
|0.7036/40
|0.7051/55
|紐元/美元
|0.5608/12
|0.5618/22
|0.5623/27
|美元/人民幣
|6.6618/22
|6.6618/22
|6.6661/65
|美元/港元
|7.8463/67
|7.8460/64
|7.8453/57
*上述報價只供參考用