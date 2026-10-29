29/10/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》加息？

《政政經經》美聯儲局加息否，今天（29日）便知，但一如前文所估，美聯儲局10月加不了息，但在之後，仍有加息可能。



只要美息在10月不加，港股應可持續上周四（22日）以來的上升。



*美中期選舉左右後市*



東吳證券認為，海外風險持續擾動市場，風偏仍然偏緊，影響港股反彈節奏。(1)美伊衝突反覆，有升溫風險；(2)美國中選，市場逐漸押注民主黨拿下兩院，這對未來美國AI政策、美國經濟都有可能產生負向影響。



*個股業績及動態：*



華勤技術(03296)：前三季度營業收入1660.1億元（人民幣．下同），按年增加28.8%；淨利潤43.2億元，按年增加39.5%。



萬洲國際(00288)：前9月取得收入206.1億美元，按年增加0.6%；淨利潤10.1億美元，按年減少12.9%。



中國外運(00598)：前三季度營業收入719.8億元，按年減少4.1%；淨利潤26.7億元，按年減少0.1%。



均勝電子(00699)：前三季度實現營業收入418.8億元；利潤總額13.7億元，淨利潤9.6億元。



復星醫藥(02196)：前三季度營業收入304.6億元，按年增加3.6%。淨利潤26.6億元，按年增加5.7%。



恒瑞醫藥(01276)：前三季度營收約244.1億元，按年增長5.3%；淨利潤約69.2億元，按年增長20.4%。



中國通號(03969)：前三季度實現營業收入210.3億元，按年下降3.3%；淨利潤20.2億元，按年下降11.5%。



粵海投資(00270)：前9月持續經營業務綜合收入157.1億港元，按年增加10%；淨利潤增加7.3%至43.6億港元。



康龍化成(03759)：前三季度營業收入120億元，按年增加19%；淨利潤12.4億元，按年增加9.3%。



金力永磁(06680)：前三季度實現營業收入75.6億元，按年增長40.8%；淨利潤7.6億元，按年增長47.5%。



沃爾核材(09981)：前三季度營業收入74.4億元，按年增加22.3%；淨利潤8.7億元，按年增加6.8%。



君正股份(03223)：前三季度營業收入約71億元，按年增長106.7%；淨利潤約26.1億元，按年增長922.95%。



亞洲水泥（中國）(00743)：前三季度股東應佔虧損3億元。



中國交通建設(01800)：前三季度新簽合同額11712.9億元，按年下降12.6%，完成年度目標的61%。



泡泡瑪特(09992)：第三季度整體收益按年下降45%至50%。



大唐發電(00991)：前9月累計完成上網電量約2087.3億千瓦時，按年上升約1.2%。平均上網電價約為423.61元/兆瓦時，按年下降約1.5%。



中國電力(02380):9月的合併總售電量為971萬兆瓦時，按年增加2.6%。



埃斯頓(02715)：斥資約2.1億元收購埃斯頓江蘇智能19.4574%股權。



*小米極兔美的回購股份*



加冪科技(08198)：擬與DC ARK開展人工智能運算能力，以及人工智能數據中心業務的合作。



明發集團(00846)：前三季度合同銷售總額約14.3億元，按年減少約25.9%。



小米集團(01810)：斥資4999.5萬港元回購195.46萬股，回購價25.48至25.68港元。



極兔速遞(01519)：斥資約1565.7萬港元回購175萬股。



美的集團(00300)：斥資1億元回購121.8萬股A股。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。