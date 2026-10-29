29/10/2026 08:03

【美國議息】聯儲局10比2通過維持利率不變，聲明：續評估貨幣政策，確保通脹回落至2%

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯儲局以10比2的投票結果，通過利率維持在3.75%至4%不變，以下為聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明全文：



委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.75%至4%，以支持美聯儲實現其雙重使命。委員會將繼續執行維持銀行體系準備金充足的政策。



美國經濟活動正以穩健步伐擴張。儘管地緣政治局勢等因素令不確定性仍處於較高水平，但國內支出保持韌性，生產率持續強勁增長，資本投資亦保持穩健。就業增長與勞動力增長大致同步，失業率則維持在相對穩定的水平。



通脹仍處於偏高水平。隨著更多經濟數據陸續公布，委員會將據此評估適當的貨幣政策立場，以確保通脹及時回落至2%的目標水平。委員會將繼續致力於實現價格穩定。



本次會議中，庫克和哈馬克投下反對票，主張將聯邦基金利率目標區間上調25個點子。(yc)