29/10/2026 08:15

【美國議息】聯儲局主席沃什：金融條件收緊，未達緊縮水平，會按經濟形勢採取所需行動

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯儲局周三(28日)宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.75厘至4厘，並指出通脹仍處於高位，強調需要更多數據評估未來政策方向。主席沃什表示，金融條件近期有所收緊，但尚未達到緊縮水平，市場繼續關注12月會否再度加息。



沃什在記者會上表示，官員已表明會按經濟形勢採取所需行動，並強調壓低通脹是美聯儲的責任。他指出，近期能源及相關價格再度上升，政策制定者須防止局部價格變動擴散至整體經濟。



談及金融條件，沃什表示，市場參與者配置資本時變得更加審慎，整體金融條件有所收緊，但不宜稱為緊縮。路透報道指，議息結果公布後，美股升幅略為收窄，美國國債孳息率則進一步上升；市場對未來加息的押注略為降溫。



沃什又表示，檢討資產負債表政策的工作組，或於2027年第一季初向聯邦公開市場委員會(FOMC)提交建議，但強調時間表尚未確定。



沃什指出，資產負債表政策目前由專責工作組負責，待工作組提出具體方案後，決策者才會認真研究相關建議。(kk)