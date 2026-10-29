29/10/2026 08:32

【外圍經濟】英國銀行附加稅擬升至6%，明年1月起實施15個月

《經濟通通訊社29日專訊》英國政府計劃將銀行利潤附加稅（市場稱「暴利稅」）由現時3%上調至6%，措施預計於2027年1月起實施，為期15個月。財政大臣賀理安希望透過增加銀行業稅收，紓緩公共財政壓力。



市場原先憂慮政府會將附加稅恢復至2023年下調前的8%，最新消息顯示，當局傾向採取較溫和及有期限的加稅安排，以平衡增加收入與維持英國金融業競爭力的需要。



消息帶動英國銀行股上升。NatWest、勞埃德銀行及巴克萊銀行股價一度分別上升逾2%。滙豐控股則基本持平。



英國銀行附加稅是在企業利得稅以外徵收的稅項。前財相侯俊偉於2023年將稅率由8%降至3%，當時企業利得稅率則由19%提高至25%。今次調整反映政府在增加財政收入與維持銀行業投資吸引力之間尋求平衡。(kk)