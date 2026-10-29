29/10/2026 08:59

【外圍經濟】Alphabet第三季收入及盈利遜預期，盤後曾挫逾9%

《經濟通通訊社29日專訊》谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)第三季收入及每股盈利均低於市場預期，儘管Google Cloud業務表現強勁，仍未能抵銷核心搜索業務失色及巨額人工智能投資引發的憂慮，股價周三(28日)盤後一度下跌逾9%。



Alphabet公布，截至9月底止第三季總收入按年增長25%至1275.8億美元，略低於市場預期的約1279億美元；每股盈利為2.12美元，低於分析師預期的約3.03美元。期內淨利潤降至261.7億美元，受其他收入及開支淨額錄得82.2億美元支出拖累。



Google Cloud收入按年大增103%至307.1億美元，超出市場預期的291億美元，經營利潤亦升至111.2億美元。不過，谷歌搜索及其他業務收入為633.5億美元，低於預期的648.5億美元。



Alphabet第三季自由現金流錄得90.7億美元負數，反映AI基建投資對現金流構成壓力。(kk)