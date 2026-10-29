29/10/2026 08:54

【外圍經濟】加拿大央行加息25點子，利率上調至2.5厘，不排除再加息

《經濟通通訊社29日專訊》加拿大央行周三(28日)宣布加息25個點子，將隔夜拆息目標利率由2.25厘上調至2.5厘，符合市場預期，為近一年來首次調整利率。央行表示，若通脹壓力持續，未來或有需要進一步加息，但強調將審慎行事。



央行指出，能源價格持續高企，加上成本向其他商品及服務價格的傳導風險增加，令通脹可能較預期更具持續性。今次加息旨在防止能源價格上升的影響擴散至整體經濟，並維持長期通脹預期穩定。



央行最新預測顯示，通脹率今年底或升至約3.5%，2027年平均達3%，較7月預測高1個百分點，並預計於2028年年中回落至2%。



不過，央行亦指出，經濟仍存在一定程度的過剩供給，增長前景面臨不確定性，尤其是美國貿易政策及關稅影響。市場將關注能源價格走勢及通脹變化，以判斷央行會否進一步收緊貨幣政策。(kk)