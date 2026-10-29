29/10/2026 09:39

【外圍經濟】三星電子第三季營業利潤按年增長782%，惟淨利及晶片利潤遜預期，股價下挫

《經濟通通訊社29日專訊》韓國三星電子(US.SSNLF)周四公布第三季財報。其7月至10月期間的營業利潤為107.4萬億元（韓圜．下同），符合預期，按年增長782%，成為全球首家單季營業利潤突破100萬億元的科技公司。營收為195.25萬億元，按年增126%，同樣創下歷史新高。



不過，第三季度淨利75.21萬億元，低於預估的89.06萬億元。晶片營業利潤為106.5萬億元，低於預估的108.45萬億元。由於業務利潤未及預期，三星公布財報後股價一度跌2.9%，抹去早盤漲幅。



三星電子預計2026年資本支出為84.4萬億元，2025年為52.7萬億元。第三季將派發30萬億元股息，明年1月底宣布股東回報計劃。



三星電子亦稱，晶片供應短缺問題明年將進一步加劇，其第四季記憶體晶片需求將持續擴張。第四季晶圓代工營收將達到兩位數百分比增長。第三季HBM4銷售量大幅提升。(yc)