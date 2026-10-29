29/10/2026 09:49

【外圍經濟】微軟首季收入增19%勝預期，雲端平台Azure收入增48%

《經濟通通訊社29日專訊》微軟(US.MSFT)公布2027財年第一季業績，受雲端業務強勁增長帶動，截至9月底止季度收入按年升19%至922.8億美元，高於市場預期約907億美元；調整後每股盈利4.89美元，亦勝預期的4.73美元。業績公布後，微軟股價盤後曾升逾5%。



雲端業務成為業績亮點。微軟首次在季度財報中披露Azure雲端平台的美元收入，期內收入達331.7億美元，按年增長48%，高於市場預期的328.4億美元，增速亦較上一季的42%加快，反映企業人工智能需求持續推動雲端服務增長。



不過，微軟持續大舉投資AI基建，季度資本開支及融資租賃合計452億美元，按年增加，惟低於公司原先約500億美元的預測。公司解釋，部分第三方設備交付延誤，是開支低於預期的原因，並非削減投資計劃。(yc)