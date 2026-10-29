29/10/2026 13:20

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國中期選舉或改變國會控制權

▷ 市場關注AI監管升溫風險

▷ 歷史數據顯示標指選後通常上漲

《經濟通通訊社29日專訊》美國中期選舉進入倒計時，共和黨同時掌控參議院與眾議院、總統特朗普「完全執政」的局面勢將改寫。民調及分析普遍預測，民主黨很大機會拿下眾議院，共和黨可望保住參議院。市場關注選後美股表現，尤其關注對人工智能（AI）股份的影響，擔心民主黨一旦如預測般打破共和黨壟斷國會，圍繞AI的監管可能升溫，令美股受壓。AI相關交易現已成美股主要推力，但民主黨傾向對AI及大型科技公司的反壟斷、數據獲取及數據中心施加更嚴格監管。有分析師擔心，民主黨若在中期選舉表現強勁，圍繞AI監管的討論可能升溫，並引發相關調查，令股市承壓。彭博Markets Live宏觀策略師Tatiana Darie指出，如果民主黨在中期選舉大勝，作為AI熱潮關鍵支柱之一的數據中心建設可能會受阻，監管趨嚴和項目延誤亦將威脅科技巨企。貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）亦曾警告，若選後實施嚴格的AI數據中心限制，可能對經濟帶來負面衝擊。*歷史數據顯示標指在選後多有正回報*另外，歷史數據顯示，標普500指數在每次中期選舉後的12個月均錄得正回報，期內平均漲幅約15%。摩根資產管理指出，1950年以來中期選舉年第四季美股平均回報率為6.6%。豐業財富管理對1970年以來分析發現，兩院分屬不同政黨控制時，標指表現最強，平均累計漲幅高達33.8%。不過，今年以來標指已上漲逾12%，難言還有多少上升空間。