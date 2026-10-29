29/10/2026 16:20

【中期選舉】特朗普稱「5000美元在海湖莊園只買到漢堡」，被批離地

《經濟通通訊社29日專訊》美國中期選舉將在當地時間下周二（3日）舉行，生活成本上漲是最受選民關注的議題，惟總統特朗普近日一次有關這議題的玩笑，被批「離地」。



特朗普此前公開承諾，如果共和黨在中期選舉保住參眾兩院控制權，會向每名美國公民發放5000美元。他日前在得州一場共和黨拉票大會上向選民說，「你們可以去海湖莊園，但問題是，5000美元在那裏可能最多買到一個漢堡或一份小甜點」，又笑言「其實我也不肯定是否真的買得到。」



沒有在本屆中期選舉角逐的現任參議員桑德斯批評：「特朗普給勞工階層的信息是甚麼？如果你們買不起日用雜貨，不妨去海湖莊園嚐嚐5000美元一個的漢堡吧。由此可見這人與現實脫節到了什麼程度。」



桑德斯也指出，在特朗普執政期間，美國柴油價格上漲了72%，汽油價格漲了53%，牛肉價格也上漲17%。



消費者新聞與商業頻道(CNBC)本月進行的民調顯示，1000名受訪選民中，55%人認為物價比以往上升得更快；34%人最重視食物及日用品成本，23%人重視能源價格。(yc)