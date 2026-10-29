29/10/2026 09:12

路透社：倫敦金屬交易所擬推進金屬代幣化，配合香港五年規劃打造大宗商品交易中心

《經濟通通訊社29日專訊》據《路透社》報道，倫敦金屬交易所（LME）正計劃將其香港認可倉庫內存放的金屬轉化為數字資產，並作為融資擔保工具。此舉與本港最新發布的五年經濟發展藍圖緊密相連，旨在吸引投資者、交易商及融資機構參與，同時為LME開闢新的收入來源。



中央政府今年3月公布的第十五個五年規劃中，首次明確支持香港發展成為大宗商品交易中心。本港9月出版的五年經濟藍圖亦相應提出，將充分利用香港作為LME全球倉庫網絡認可交割地點的獨特優勢，推動大宗商品交易、風險管理及融資業務的協同發展。LME母公司香港交易所（00388）亦正測試碳信用額度的代幣化技術，以實現近乎即時的交易結算。



LME發言人回應查詢時證實，交易所正處於探討非倉單（off-warrant）金屬庫存代幣化以支持業務融資的初級階段，並將在制定計畫過程中與市場各持份者保持溝通。消息指出，LME已安排於11月初舉行閉門行業圓桌會議，就相關倡議作深入討論。由於現時非倉單庫存缺乏標準化的融資機制，實施代幣化將有助提升市場透明度並活化資產融資功能。(ul)