29/10/2026 08:32

【開市Ｇｏ】美聯儲按兵不動，英國暴利稅低於預期，平保首三季少賺逾27%

【要聞盤點】



1、美股周三（28日）科技股普遍造好，三大指數連升第三日。市場聚焦人工智能投資前景、企業業績，以及聯儲局最新利率決議。道指收市升97.53點，或0.19%，報52475.1點；標指升21.38點，或0.28%，報7743.98點；納指升72.04點，或0.27%，報26549.85點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報64449.5點，高開33.5點。



2、英國政府計劃將銀行利潤附加稅由3%上調至6%，低於市場原先擔憂的8%，預計2027年1月實施，消息帶動英國銀行股上升。



3、美國聯儲局如期維持聯邦基金利率於3.75厘至4厘不變，議息會議以10比2通過，兩名委員主張加息25基點。



4、美國聯儲局指通脹仍處高位，主席沃什表示金融條件近期有所收緊，但尚未達到緊縮水平；並宣布將於2028年起將每年利率決策會議減至6次。



5、烏克蘭總統澤連斯基表示，烏俄美三方代表預計11月初在阿布扎比舉行三方技術級會談，商討推動結束俄烏戰事，惟日程尚未正式敲定。



6、美國9月商品貿易逆差按月擴大2.1%至1349億美元，高於市場預期的1302億美元，創2025年3月以來新高。



7、世界銀行預測2026年全球大宗商品價格將升23%，受中東戰事、黑海糧食運輸受阻及避險需求增加影響，其中能源價格預計全年急升32%，升至2022年俄烏戰爭爆發以來最高水平。



8、截至10月28日，中國2026年新型政策性金融工具已完成全部投放，累計規模達8000億元人民幣。



9、加拿大央行宣布加息25基點至2.5厘，符合預期，為近一年來首度加息，並指若通脹壓力持續不排除進一步加息。



10、谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)第三季收入及每股盈利均低於市場預期，儘管Google Cloud業務表現強勁，仍未能抵銷核心搜索業務失色及巨額人工智能投資引發的憂慮，股價周三（28日）盤後一度下跌逾9%。



11、微軟(US.MSFT)受Azure雲業務大增48%帶動，上季收入按年升19%至922.8億美元，高於市場預期約907億美元；調整後每股盈利4.89美元，亦勝預期的4.73美元。業績公布後，微軟股價盤後曾升逾5%。



12、香港9月整體出口貨值按年大升64.9%，連續20個月錄雙位數增長並創逾40年最大單月升幅；進口貨值亦升57.8%。





【焦點股】



國際金融股：滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)

- 英國銀行附加稅上調至6%，低於此前預測8%，消息帶動英國銀行股上升



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- SK海力士第三季經營溢利飆6.3倍創新高，帶動美股晶片板塊大漲



中國石油股份(00857)

- 首三季純利1558億人民幣升22%，原油實現均價升19%



中國平安(02318)

- 首三季純利按年跌27.3%至966.45億人民幣



信達生物(01801)

- 第三季產品收入逾47億人民幣，按年增逾40%



百威亞太(01876)

- 第三季EBITDA跌22.9%，受累內地銷量下滑



機器人概念股：優必選(09880)、小米集團(01810)、三花智控(02050)

- 宇樹科技上季營收增七成，顯示人形機器人需求強勁

- 美國總統特朗普指暫緩對機器人、工業機械以及相關零組件進口徵收關稅



蘋概股：高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)

- 蘋果發布首款觸控螢幕筆記型電腦MacBook Pro



新東方-S(09901)

- 首財季純利按年升13.5%，預計2027財年營收增18%



中國太保(02601)

- 第三季淨利潤按年跌68.4%至逾56億人民幣



美高梅中國(02282)

- 第三季經調整EBITDA按年微升0.9%，收益升4.9%



江西銅業股份(00358)

- 首三季純利117億人民幣升94%，第三季升65%



中遠海能(01138)

- 首三季純利74億人民幣升1.7倍，斥3.4億建乙烯船



三花智控(02050)

- 首三季純利31億人民幣跌5%，第三季盈利跌10%



歌禮製藥-B(01672)

- 口服GLP-1藥II期試驗達標，糖化血紅素最多降1.7%





【油金報價】



紐約期油下跌0.58%，報102.18美元/桶



布蘭特期油下跌0.67%，報110.89美元/桶



黃金現貨下跌0.60%，報4043.27美元/盎司



黃金期貨上漲0.08%，報4054.65美元/盎司