29/10/2026 19:07

聯匯之父祈連活：一籃子貨幣對貨幣發行局來說不是一個好的操作方式

《經濟通通訊社29日專訊》港元聯繫匯率制度自1983年實施至今已逾40年，不時有人談論應否制度進行改變，身兼外匯基金諮詢委員會旗下貨幣發行委員會委員的「聯匯之父」祈連活接受本地傳媒訪問時提到，坊間這些聲音不時出現，並指出「我不認為那些建議是認真的。提出這些建議的人並沒有真正弄清楚，也沒有仔細考慮過。例如，如果我們從掛鈎美元轉向掛鈎一籃子貨幣，那麼系統的運作將大打折扣」，認為一籃子貨幣對貨幣發行局來說絕不是一個好的操作方式。



對於坊間提出將聯匯現時7.75至7.85兌一美元波幅區間擴大的想法，祈連活指，這主要是由那些希望進行更多外匯交易的銀行所推動的，但那會削弱系統的有效性，反而，如果是收窄波幅區間舉例7.79至7.81，則相對上較有理據，在維持固定匯率的有效性而言，較窄的區間至少對普羅大眾來說會更讓人安心，因變動性較小，人們對這一制度未來某個時候可能發生改變的猜測也會減少。(bn)