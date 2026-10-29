29/10/2026 12:44

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▷ 年發行人民幣債券或增1300億至1750億元

▷ 市場擴容或擴大政府與機構債券定價差異

《經濟通通訊社29日專訊》香港政府早前發布首個五年規劃，提出要強化香港全球離岸人民幣業務樞紐功能。隨著港府加大利用離岸人民幣為基建項目融資，相關債券年發行量或增加1300億元至1750億元人民幣，有望進一步提升離岸人民幣流動性、吸引更多企業發行人，並推動點心債市場增長。不過，相關發展能否持續，將取決於中國內地能否提供足夠支持，以維持離岸融資成本的競爭力。與此同時，市場規模擴大亦可能令香港政府債券與無擔保機構債務之間的定價差異進一步擴大。*政府擴大離岸人民幣融資，料將提振點心債供應*在香港首個五年規劃中，離岸人民幣市場發展及人民幣進一步國際化是金融戰略的核心，其中一項潛在的關鍵舉措是更多利用離岸人民幣債券為基礎建設融資。香港政府計劃未來五年每年籌資1600億至2200億港元，其中相當一部分預計以人民幣計價。隨著更多基建支出以離岸人民幣融資，香港政府離岸人民幣債券年發行量或將達1300億至1750億元人民幣。按2026年月均發行量計算，相當於點心債發行量增加約16%。目前，香港政府人民幣債券餘額約為907.5億元。根據年初至今的發行情況，2026年點心債發行量有望按年增長逾58%。若政府進一步擴大離岸人民幣的使用，有望帶動更多香港和離岸企業發行人民幣債券，並可能推動2027年離岸人民幣一級市場發行量創新高，延續點心債市場的快速增長。這亦將進一步擴大可供投資者配置並可用作抵押品的優質離岸人民幣資產池，鞏固香港離岸人民幣融資中心的地位。*市場擴容或拉寬政府與機構利差，離岸人民幣流動性成關鍵*隨著香港債券市場規模擴大，投資者或將更加重視港府債務與無擔保機構債務之間的差異。香港政府（包括受擔保實體）債務總額約2萬億港元；香港按揭證券有限公司、香港機場管理局等發行人的債務則不受政府擔保，亦不納入財政債務核算。因此，即使這些企業與港府具有相同的信用評級，反映出市場對潛在政府支持的預期，其債券或仍需要提供相較政府債券更高的利差。另一方面，香港計劃擴大人民幣融資、債券和大宗商品交易規模，亦需要更充裕的離岸人民幣流動性，以維持離岸融資成本相對在岸市場的競爭力。香港五年規劃的關一項重點，是透過人民幣計價的黃金交易推動貨幣國際化，而人民幣計價交易標的未來還將拓展至其他大宗商品。若政府和企業的人民幣融資規模大幅增加，現有的南向資金以及香港與內地互換便利安排或未必足以應付新增需求。因此，來自內地的更多流動性支持將變得更加重要。中資銀行預料可獲得更大操作空間，將在岸人民幣流動性引導至離岸市場，支持香港進一步發揮離岸人民幣融資與交易中心的功能。《彭博行業研究亞洲房地產行業資深分析師 黃智亮》