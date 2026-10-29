22,934.52
-160.31
(-0.69%)
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-115.10
(-2.99%)
3,651.43
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(-0.816%)
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79,868.0000
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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29/10/2026 15:04
美元兌加元報1.3992，加拿大央行加息0.25厘符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|102.194
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.82/86
|157.81/85
|157.82/86
|歐元/美元
|1.1136/40
|1.1136/40
|1.1152/56
|英鎊/美元
|1.3307/11
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|美元/瑞郎
|0.8285/89
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7043/47
|0.7046/50
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|紐元/美元
|0.5616/20
|0.5615/19
|0.5623/27
|美元/人民幣
|6.6614/18
|6.6617/21
|6.6661/65
|美元/港元
|7.8457/61
|7.8451/55
|7.8453/57
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