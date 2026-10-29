29/10/2026 13:25

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▷ 若12月加息，港銀或有限度微調P

▷ 一個月HIBOR報2.71厘，H按封頂息率3.25厘

《經濟通通訊社29日專訊》美聯儲議息會議結束，宣布基準利率保持3.75厘至4厘區間。香港方面，滙豐銀行及中銀香港(02388)均宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，預料其他銀行將陸續跟隨。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局於上月作出的防禦性加息，對於控制通脹的作用仍有待觀察，故今次按兵不動。然而，美國9月份消費者物價指數(CPI)按年增長3.7%，核心CPI按年增長2.6%，雙雙高於市場預期，加上地緣政治局勢仍存變數，若未來通脹數據高居不下，不排除聯儲局於12月會再度加息以壓抑通脹。*即使美聯儲再次加息，料港銀或僅作有限度微調P*香港息口方面，曹德明指出，現時本港銀行體系總結餘維持約540億港元水平，加上近期港元貸款需求偏弱，一個月銀行同業拆息(HIBOR)於10月份一直處於3厘以下水平，由於資金成本暫未見太大壓力，本港銀行暫時仍未需要上調最優惠利率(P)。即使美聯儲12月因應通脹再次加息，預料本港銀行或僅作有限度微調P。曹德明續指，今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報2.71厘，預計短期內將大致於2厘至3厘區間徘徊。以現時一般新造H按計劃H+1.3%計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。不過，今年早前大型銀行推出的2.73厘定按計劃廣受歡迎，選用比例一度攀升至逾三成半，創逾8年新高，並拉低了整體新造按揭息率水平。根據經絡按揭轉介最新數據顯示，反映普遍新造按揭實際息率的經絡按揭息率指數(MMI)，9月份最新報3.18厘，已連續8個月維持於3.25厘以下水平。*料更多買家轉投先P後H及定息計劃*針對現時的按揭選擇，曹德明表示，雖然兩間大型銀行近期將定按息率微調至2.93厘，但對比H按3.25厘封頂息仍低32點子；此外，另一間大型銀行推出首2年或3年的「先P後H」按揭計劃，實際按息更低至2.68厘(P-2.32%)。在未來息口仍有變數、拆息短期內難以大幅回落的情況下，這兩類計劃的慳息效果顯著，預期將吸引更多買家選用，並有望帶動MMI於年內進一步回落。(bi)