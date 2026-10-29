29/10/2026 13:36

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國聯儲局維持利率3.75-4厘不變

▷ 滙豐及中銀香港維持最優惠利率5%不變

▷ 港元拆息回落至9月加息前水平，貸存比率69.3%

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯儲局一如市場預期維持聯邦基金利率於3.75厘至4厘不變。本港方面，滙豐銀行及中銀香港均宣布維持最優惠利率(P)於5%不變，預料其他銀行將陸續跟隨。*美國於今年12月有機會再加息0.25厘*中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國於9月份加息後於10月份暫停加息屬市場預期，美國於9月份加息後，是次會議決定維持息率不變有利觀察滯後之通脹及經濟數字；美國稱人工智能（AI）領頭的企業投資擴張勢頭下，經濟增長動力加大，加上通脹率仍存黏性反彈壓力，意味已保留12月加息的可能性，市場預期美國於今年最後一次於12月之議息會議有機會再次加息0.25厘，以便加強調控通脹的力度。*明年首季過後料美息先步入橫行觀察期*王美鳳指出，議息聲明提及應累積更多資訊以確定適當的政策，並強調決策取決於往後最新數據，美國若然在12月加息，料不會在1月份再進行連續性加息，以爭取更多時間觀察調整息率後之滯後作用及影響，而明年首季息率調控取決於通脹及經濟數字發展，預期明年首季過後美息大致上先步入橫行觀察期，中長線未來息率於通脹回穩後回落。她表示，10月份港元拆息逐步回落至返回9月美國加息前水平，令港元拆息低於美息逾1厘，反映銀行資金成本壓力暫仍溫和，加上今年銀行存款增長理想帶動港元貸存比率處於17年來低水平(8月底港元貸存比率跌至69.3%)，目前銀行存款基礎龐大，對於息率調整之韌性較高。*港銀加P與否機率各佔一半，料加幅介乎0.125厘至0.25厘*王美鳳預期美息或於12月再加息一次0.25%，應對通脹風險，累計之前9月份加幅合共加息達半厘，屆時本港銀行是否跟隨加P料將視乎港元拆息升勢及銀行綜合資金成本變化等因素，加P與否的機率各佔一半；銀行或因資金成本上升而上調最優惠利率P，加幅料介乎0.125厘至0.25厘；然而基於過往銀行對於息率變化之韌性甚大，在銀行存款基礎龐大及資金成本升幅仍溫和的情況下，年內港P或有機會仍維持不變。王美鳳認為，不論年內加P與否未必是重點，更值得注意是，若息率出現變幅料波幅輕微，預期今年市場H按息仍處於3厘多水平。*港息不變利好樓市，樓市延續向好發展*樓價方面，王美鳳指出，9月美國為應對通脹重啟加息，本港銀行維持息率不變，而市場對於年內仍有機會溫和加息之預期，已在逐步消化，預期本地息率大致變幅不大，目前息率因素對樓市影響不大。儘管樓價經過上半年強勁增長而下半年進入消化期，以致買家追價取態轉為保守，與業主較多拉鋸令二手成交膠著，但一手貼市令銷情保持理想，基於樓市基本面因素向好，租金處高位造就大眾由租轉買及買樓收租之需求持續強大，加上本港經濟增長向好，支持樓市繼續向好發展。(bi)