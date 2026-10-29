29/10/2026 10:38

【美國議息】嘉信理財：美國中期選舉在即，聯儲局按兵不動，通脹降溫助爭取時間

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯邦儲備局於香港時間周四公布議息結果。嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，一如市場普遍預期，聯儲局將利率維持於3.75厘至4厘，在9月加息25個基點後暫停加息，局方正在權衡持續的通脹壓力與部分經濟環節開始降溫的跡象。今次決定看來更像是稍作喘息，而非改變方向；市場關注的問題亦逐漸由聯儲局會否再加息，轉為最後仍要再加息多少。



他指出，伊朗衝突推高能源成本，繼續加劇很多美國民眾對生活成本的憂慮，與此同時，勞工市場亦有所轉弱。另一方面，美國經濟仍具備足夠韌性，令聯儲局有空間維持緊縮的貨幣政策，而毋須被迫連續加息。這種取捨於美國中期選舉的前幾天尤為明顯，因為生活成本是不少選民的最關注議題。



他提及，市場上預期12月加息的呼聲愈來愈高，因此任何顯示利率仍需上調的跡象，都會強化10月只是緊縮周期暫停、而非周期結束的看法。對投資者而言，目前情況是通脹走勢的重要性不下於議息決定本身。若能源壓力持續高企，而經濟活動繼續保持穩健，意味高利率或會持續成為投資環境的一部分，並延續至2027年好一段時間。(bn)