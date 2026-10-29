29/10/2026 10:38

【美國議息】金管局:香港貨幣及金融市場保持有序運作，套息交易有機會令港元逐步轉弱

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯邦儲備局聯邦公開市場委員會在香港時間今日清晨公布維持聯邦基金利率目標區間於3.75-4厘。



金管局表示，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的聲明表示經濟活動增長強勁，就業市場保持平穩；通脹仍處於較高水平，反映委員會對通脹前景的關注，但可能需要較長時間觀察數據的變化。



金管局提及，香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元與美元維持明顯息差，套息交易有機會令港元逐步轉弱，惟港匯和拆息走向存在較多的變數，例如市場對套息交易的胃納，港元資金供求如資本市場活動及其他季節性因素等影響。



金管局指出，美國息率的變化存在頗大的不確定性，將取決於通脹走勢、就業市場情況和其他經濟數據，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bn)