29/10/2026 11:25

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▷ 安本預期12月及明年3月加息，利率4.25%-4.50%

▷ 安本稱加息屬「預防性加息」

《經濟通通訊社29日專訊》安本投資新興市場經濟師Michael Langham表示，美國聯邦公開市場委員會決定維持利率不變，符合該行的預期及市場共識。今次議息會議基本上沒有太多驚喜，委員會成員似乎希望有更多時間觀察市場發展。主席沃什(Kevin Warsh)對美國經濟仍然持樂觀看法，但亦重申通脹仍然過高。他指出，該行繼續預期美聯儲局將於12月及明年3月進一步加息，最終利率將升至4.25%至4.50%。該行將這些加息形容為「預防性加息」(insurance hikes)，而非為應對仍然高企的通脹而採取大幅壓抑需求的激進措施。他提及，該行認為，美國中期選舉對短期前景的影響不大。該行的基本情境是民主黨將同時取得眾議院及參議院的控制權，儘管參議院的選情仍然相當緊湊。該行更有信心的是，選舉結果將形成一個分立的政府。該行可能會看到軍事開支有所增加，但民主黨對烏克蘭的支持將與該黨提出的相關協議掛鈎。更廣泛而言，該行並不認為中期選舉會限制美國再次對伊朗採取打擊行動。他表示，對亞洲而言，整體環境依然不變：經濟具韌性，但多個風險仍然存在。美國經濟增長仍將保持強勁，為出口商帶來支持。然而，油價上升將繼續對能源進口國的貨幣構成壓力，而美元融資環境亦可能進一步收緊。區內面對持續的能源危機正對國家的財政措施帶來壓力，因此該行預期，多國政府或會逐步縮減廣泛的支持措施，轉而採取更具針對性的方式應對能源衝擊。而在貨幣面臨壓力的市場，包括菲律賓、印度及印尼，進一步收緊貨幣政策或屬必要。(bn)