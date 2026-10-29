29/10/2026 11:32
《港元利率》港元拆息微升，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報3.21厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息微升，而與樓按相關的一個月拆息報2.71494厘，升0.143基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.21399厘，跌0.214基點。
隔夜息報2.5厘，跌3.911基點；一周拆息升0.071基點，報2.67732厘，兩周則升0.071基點，報2.6875厘。長息方面，六個月拆息升0.214基點，報3.47369厘，一年期則升0.072基點，報3.95661厘。
港元匯價今日在7.8456-7.8444之間上落，最新報7.8455。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.5厘，跌3.911基點；一周拆息升0.071基點，報2.67732厘，兩周則升0.071基點，報2.6875厘。長息方面，六個月拆息升0.214基點，報3.47369厘，一年期則升0.072基點，報3.95661厘。
港元匯價今日在7.8456-7.8444之間上落，最新報7.8455。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.5
|-3.911
|一周
|2.67732
|+0.071
|兩周
|2.6875
|+0.071
|一個月
|2.71494
|+0.143
|兩個月
|2.91607
|+1.089
|三個月
|3.21399
|-0.214
|六個月
|3.47369
|+0.214
|一年
|3.95661
|+0.072
資料來源：香港銀行公會