28/10/2026 18:23

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 路博邁指未來幾周股市波動加劇，因企業季績、聯儲局會議及中期選舉

▷ Meta業績預警AI支出巨大，引發避險情緒

▷ 投資者對AI前景敏感反應提供負面敘事空間

《環富通基金頻道28日專訊》路博邁私人財富部門投資總監Shannon L. Saccocia指，股市在未來幾周可能日益波動，隨著企業公布第三季業績、美國聯儲局議息會議，以及在11月初舉行的美國國會中期選舉接踵而來，早已容易驚恐的氛圍或更反覆無常。投資者最近傾向先行動、後提問，特別是有關人工智能(AI)的前景，而此種敏感反應為任何負面敘事提供了持續發酵的空間，因此上周在Meta公布業績並預警未來的AI資本支出需要巨大後，所激起的強烈避險時刻可能再現，而這些活動將考驗持續推升標準普爾500指數創新高的上漲行情。不過，與其退場，相信投資者應保持投資，運用靈活性和選擇性應對波瀾，從而迎接其後獲得較多因素支持的時期。*企業盈利辯論轉向利潤率，選擇性地投資更形重要*策略師普遍預期，企業盈利增長在明年將減速，因此有關盈利的辯論已從收入轉向利潤率。AI需求看來仍然強勁，但用戶的應用還沒有使需求擴展至形成真正的大眾市場。企業支出目前為此投資主題發力，但AI賦能者在過去兩年所賺的利潤率，可能因借貸成本上漲、發電與部件供應的瓶頸，以及關稅與稅項或上調而承壓。歷史經驗是保持謙遜的論據，投資者在此前已聽聞「利潤率見頂」的警示，而得以持久經營的企業往往覓得能夠賺取更多的方式。對於大型科技公司而言，關鍵問題在於當對借貸的依賴減輕，究竟旗下核心業務例如廣告、雲端或兩者，能否在投入龐大資本支出後實現規模增長。由於整體業績強勁可能掩蓋在利潤持久力上的顯著差異，而反應性強的市場迅速懲處表現不符預期的公司，因此選擇性地投資更形重要。*料歐美央行12月才考慮加息，須保持投資靈活性*在企業盈利強勁和經濟增長穩固的承托下，股市至今經得起債券孳息率上升及聯儲局政策態度更強硬而引發的跌勢，相信此種韌性未有退減。其實，該行並不預期聯儲局會在本月的會議加息，原因是若在國會中期選舉前加息，所意味著的政策路徑或比當局希望傳達以至有確實理據支持的進取。主席沃什反而可能提出理據等待12月才考慮加息，然後在AI支出推動美國經濟繼續增長時，在長時間按兵不動。歐洲央行將於本周四（29日）作出議息決定，同樣有機會維持利率不變直至12月，但歐洲貨幣政策易受能源價格的波動性影響，或為加息時間添加更多不確定性。在這環境下，最重要是保持投資靈活性，原因是在12月才決定加息，只是延後而沒有化解利率風險，因此布局必須能夠因變制宜，以防通脹或能源價格改變加息時間表。*須撇開中期選舉雜訊，為其後表現較強季度布局*選舉活動的主題集中於政治極化且憂慮主導的課題，由AI私隱問題、弱化中介(disintermediation)，以至數據中心及消費物價等。不過，更重要的問題其實是選舉結果對未來兩年的經濟增長有何意義，而究竟立法環境較艱難會否限制了財政行動。然而，該行認為這些以至按年盈利的比較基數較不利，都屬於2027年的關注。較短期來說，從選舉剛結束直至今年底的前景看來較為積極。監管條件少有地瞬間改變，而在年底的持倉通常利好股票。只要科技公司的盈利表現沒有令人失望，預期投資者在此時期將保持投資，但在選前的行情難免較為起伏。以此為念，投資者必須撇開選舉相關的雜訊而不對此作出反應，並為其後表現較強的季度作好布局。*AI主題不再利好所有相關股，應將目光放在擁擠交易之外*AI主題現已不再使所有相關股份水漲船高。市場獎勵在獲取資本時增長軌道清晰的公司，並區分能否為增長提供資金者，同樣的情況亦適用於工業，借貸成本上漲使資產負債表的實力以及對孳息率的敏感度，成為決定了那些企業可以獲益的因素。選擇性地投資也意味著將目光放在擁擠交易之外。保健業是受歡迎的目的地，而即使消費業現時失寵，但全球消費者維持消費的程度可能比信心所反映的強，因而為篩選投資開拓了空間。該行認為，能源、材料及商品業仍然看來獲得支持，惟在這些周期性板塊中，把握周期發展較選股重要，而預期在短至中期並沒有甚麼阻礙其進程。從現在到今年底，投資者應預期市場偶爾會跌宕不定，而隨後較多利好因素的時期將到來。故此，最重要是在起伏時期保持投資，並為下一個時期作好部署，偏好於資產負債表且利潤率能夠抵禦2027年的種種狀況之公司。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。