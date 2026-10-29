29/10/2026 09:27
【聚焦人幣】人幣中間價升18點子，兩連升報6.7147，創近三年九個月高
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7147，較上個交易日升18點子，兩連升，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約550點，上個交易日報6.7165。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7147
|-18.00
|1歐元/人民幣
|7.4570
|+71.00
|100日圓/人民幣
|4.2453
|+19.00
|1港元/人民幣
|0.8560
|-2.50
|1英鎊/人民幣
|8.9101
|+4.00
|1澳元/人民幣
|4.7162
|+85.00
|1紐元/人民幣
|3.7609
|-422.00
|1新加坡/人民幣
|5.2219
|-45.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0799
|-33.00
|1加元/人民幣
|4.7785
|+154.00
|1人民幣/林吉特
|0.6086
|-13.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.0658
|-91.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4824
|-15.00
|1人民幣/韓元
|200.5700
|+173.00