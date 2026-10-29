29/10/2026 10:26

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▷ 港元兌人民幣匯率跌至0.85，1萬港元少換800元

▷ 深圳9月食品價格同比降2.9%，服務價格升1.2%

《經濟通通訊社記者丘敏華29日報道》人民幣近日延續穩中偏強走勢，中間價升至近三年九個月新高，在岸人民幣從10月14日至28日連升十一日，創近四年五個月新高。對經常北上的港人而言，同一筆港元能換到的人民幣更少，購買力隨之縮水，人民幣升值正在改變北上消費的算盤。*1萬港幣少換800人民幣，縮水約8% *先來算一筆匯率帳單。回顧2025年初，港元兌人民幣還能穩坐在約0.93至0.96的高位，2026年初，港元兌人民幣匯率跌破0.90大關，徘徊在0.89附近，目前則在0.85左右。換算成消費預算，差別更直觀：同樣拿出1萬港元，去年年初至少可換約9300元(人民幣．下同)，如今只能換約8500元，少了約800元，跌幅約8%，實際兌換還要計及銀行或支付平台的差價及費用。換句話說，喝同一杯奶茶、吃同一頓火鍋，即使人民幣標價一分沒加，折算成港元，也比去年初貴了約8%。以往北上省下的差價，如今有一部分被匯率變化抵銷。買得是否劃算，需要重新計數。*匯率優惠少了，價差較小的消費先受考驗*Visa今年6月發布的報告顯示，49%受訪香港市民每星期或每月出遊到大灣區。港人北上的目標，美食(67%)為主，其他包括親子體驗(64%)、優惠且多元的購物選擇(61%)。44%港人表示會在境外購買至少一半的日常用品，顯示跨境消費已逐漸成為家庭開支的重要一環。人民幣升值會阻擋港人北上的步伐嗎？今年前8個月，經深港陸路口岸通關的香港旅客出入境達1.325億人次，同比增長9.4%。微信發布的報告顯示，今年中秋節及國慶節期間，WeChat港幣錢包及香港外卡用戶(香港發行的信用卡或扣帳卡綁定在微信錢包的用戶)，其入境消費筆數按年同期增長超過五成。雖然人民幣升值會削弱港元購買力，但北上消費到底還劃不劃算，關鍵還是看兩地的原本價差。原本只便宜少許的商品，較容易被匯率變化、車費和時間成本削弱吸引力；但如果是按摩、洗牙等原本價差較大的項目，則未必因人民幣升值便失去優勢。另一方面，內地物價也在變動。以深圳9月的數據為例，食品價格同比下降2.9%，服務價格卻上升了1.2%。這代表不同消費項目的實際成本漲跌不一致。想算清北上消費的性價比，要把商品價差、當地物價變化等結合起來看。德勤中國香港消費市場業務主管合夥人鄭煥然9月表示，人民幣兌美元過去一年趨強，內地消費者保持正面匯兌收益，如果人民幣持續強勢，將有利本港零售表現。他又稱，港人北上消費去年迎來高峰，但考慮到香港居住面積有限，市民在內地採購日用品情況已減少，而餐飲等服務消費仍有需求。他相信北上熱潮有緩和跡象，期望本地商戶積極改善價格和服務，提升競爭力。*怕人民幣再升？換匯應堅持「實需原則」*對經常北上的港人而言，另一個實際問題是：是否應先換好人民幣，鎖定往後的消費預算？再等下去，會否愈換愈少？機構分析對升值速度仍有保留。平安銀行認為，人民幣大概率「慣性偏強、但斜率放緩」走勢，若美元回落且結匯需求延續，人民幣或測試6.64-6.65元區間，反之回到6.70附近。渣打預計人民幣在中長期繼續有序升值，預測今年底人民幣匯價達到6.65，明年底進一步升至6.46。對有確定付款日期和金額的人，預先換匯可以固定該筆開支的港元成本。採取「分批買入」策略，透過平均成本法去平攤匯率風險。東方金誠首席宏觀分析師王青提醒，對個人來說，換匯要堅持實需原則。匯率波動帶來的短期影響較大，要根據自身風險偏好、資金需求做出合理安排，不能單純考慮利差因素。