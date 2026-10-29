29/10/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年九個月高，即期開市升29點子報6.6640

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7147，較上個交易日升18點子，兩連升，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約550點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開29點子，報6.6640，上個交易日即期匯率收盤報6.6669。



市場人士認為，美國通脹粘性仍較高，12月仍大概率加息，美元指數調整空間受限，而人民幣即期仍受結匯客盤和中間價偏強引導，整體延續穩中略升走勢。



中金公司預計，美聯儲12月將再加息一次，隨後繼續觀望。本輪加息更可能是一輪溫和的、漸進式調整，而非激進緊縮。(jq)