29/10/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升48點子，連升12日報6.6621，創近四年五個月高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6621，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，連升十二日，創2022年6月6日以來近四年五個月新高，全日在6.6608至6.6649之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升16點子，報6.6595。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7147，較上個交易日升18點子，兩連升，創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約550點。



市場人士表示，隔夜美聯儲如預期維持利率不變，會後聲明也未明顯超出市場預期，美元和美債收益率承壓，人民幣即期順勢回升。他們並指出，四季度市場結匯需求相對較多，疊加中間價持續偏強，市場認為監管仍容忍人民幣有序升值。



一中資行交易員稱，人民幣易升難跌特徵明顯，隔夜美元下跌，人民幣更容易回升，預計年內人民幣即期可能靠近6.60關口。(jq)